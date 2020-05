Denuncian a otra línea por llevar pasajeros al tope, pese a medida

Suman y siguen las quejas de pasajeros del transporte público, no solo por incumplir con las frecuencias establecidas, sino también por no respetar las medidas sanitarias pertinentes. Ayer una usuaria de la Línea 38 ramal Villa Elisa denunció ante esta hoja al chofer que conducía el coche 11, cerca de las 16:00, por sobrepasar el límite permitido para trasladar a la gente y actuar con prepotencia, según la usuaria Miriam Salgueiro.

“Dos meses estuvimos encerrados para salir y enfermarnos en el micro, el 38 cargó pasajeros al tope. Cuando le reclamé al chofer me dijo: ’¿Querés viajar? Ore la romandáva, ore empresario’. Eso no puede ser”, lamentó. Desde la empresa no respondieron a la denuncia. La multa por esta infracción podría ser de G. 14.590.820 para la empresa.