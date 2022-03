La mujer que pidió no ser identificada denunció a Última Hora que fue testigo de un accidente de tránsito, en el que una conductora atropelló a un adulto mayor en inmediaciones del Materno Infantil de Santísima Trinidad .

En ese sentido, indicó que el hombre se encontraba sangrando bastante y que los testigos ya habían llamado a la Policía Nacional, bomberos voluntarios y ambulancias, pero no estaban llegando, por lo que se acercó hasta el nosocomio en busca de una ayuda.

No obstante, en el lugar le señalaron que no estaban autorizados para realizar el procedimiento por el protocolo y pidieron a la mujer que acerque al accidentado hasta el nosocomio, pese a que las indicaciones de primeros auxilios son no mover a la persona para evitar empeorar la situación.

La mujer manifestó su frustración por el hecho, ya que no le ofrecieron ninguna solución o posibilidad de que al menos un médico se acerque hasta el lugar a brindar los primeros auxilios hasta que llegue una ambulancia.

El director del nosocomio, Nick Ocampos, explicó que no cuentan con ambulancia desde hace unos 15 días porque el vehículo está en reparación.

Asimismo, dijo que podían haber asistido a la persona si contaban con la ambulancia. De igual manera, aclaró que si bien atienden a embarazadas y niños, también podían brindar la asistencia, aunque normalmente los casos de accidentes se derivan a otros nosocomios de referencia.

El comisario Ricardo Orué Salinas, de Santísima Trinidad, informó que el hombre fue derivado al Hospital de Trauma y que aún no se tienen mayores informaciones respecto a su estado de salud.