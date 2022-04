Denuncian obra inconclusa en una escuela de Villarrica

La obra tiene una dimensión de 20 metros x 40, que debe contar con zapatas de hormigón armado y encadenado, columnas de hormigón, piso y pista con rampa inclusiva, estructura metálica y techos de chapas galvanizadas, instalación eléctrica, entre otros, que según la directora aún no se cumplió en su totalidad. Mencionó que antes del inicio de clases la obra paró totalmente y generó la inundación de un aula debido a que la obra del tinglado taponó uno de los desagües, quedando literalmente bajo agua.

Tras el inicio de clases, el tinglado seguía de la misma forma hasta que los directivos y docentes no tuvieron otra salida que armar un sistema de desagüe para evitar otra inundación.

Por su parte, la directora señaló que es una pena que la Gobernación haya comenzado algo y no haya terminado, ya que el único patio que tenían fue techado y ahora ni siquiera cumple con su verdadero objetivo. “Los baños están inconclusos y recién trajeron unas luces provisorias. Acá no hay ni siquiera graderías y tampoco nos informaron cómo van a quedar. No tenemos respuestas”, señaló la directora.

Además, a esta problemática se suma la falta de almuerzo escolar para los estudiantes de jornada extendida, ya que en el lugar se imparten clases de 7:00 a 11:00 y de 13:00 a 17:00 con la jornada escolar extendida.

Hasta la fecha, la institución no sabe cuándo tendrán el almuerzo escolar, por lo que temen que eso haga desertar a los niños de ir a clases.

El almuerzo escolar está a cargo de la Gobernación y la Municipalidad, según la directora de la institución.

Denuncias. Este hecho se suma a la denuncia de concejales departamentales del Guairá, quienes advirtieron que la Gobernación administrada por el cartista Juan Carlos Vera Báez, supuestamente distribuyó grandes sumas de dinero de los USD 2 millones de los fondos Covid a varias comisiones, que en algunos casos son integradas por funcionarios de la institución. Vera se encuentra en el ojo de la tormenta por supuestos malos manejos.