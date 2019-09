Denuncian la vulneración del Estado de derecho venezolano

Un grupo de trabajadores del sector judicial de Venezuela denunció ayer que el gobernante del país, Nicolás Maduro, vulnera el Estado de derecho al pretender imponer sentencias en el país caribeño, que atraviesa una grave crisis política y económica.

“Tenemos que estar claros que aquí no existe Estado de derecho; la Justicia se administra desde la Presidencia de la República”, dijo la jefa del colegio de Abogados de Caracas, Ivette Lugo, al actuar como portavoz de cientos de trabajadores judiciales durante una manifestación en la capital venezolana. “Es necesario decirle al país que nosotros no estamos conformes con lo que está pasando, el ciudadano no tiene justicia y eso es grave”, añadió.