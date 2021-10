Denuncian inclusión de escuchas en acusación

El 22 de setiembre, Isaura Sánchez Freitas presentó la denuncia contra los fiscales Ysaac Ferreira, Fabiola Molas, Eduardo Royg y Deny Yoon Pak por producción de documentos no auténticos, manipulación de grafitaciones técnicas, alteración de datos y persecución de inocentes.

La mujer (esposa de Robson Alcaraz) fue acusada en la causa donde están procesados su esposo, Julio César Duarte, además de otros, por tráfico internacional de drogas, asociación y lavado de dinero.

“En la carpeta fiscal consta que los agentes de la Policía Federal de Brasil ingresaron a territorio paraguayo, sin autorización del Congreso Nacional, que son los únicos que pueden autorizar para que fuerzas extranjeras ingresen al territorio... Ingresaron a pinchar aparatos celulares, realizar fotografías de documentos privados, desde setiembre a diciembre del 2018”, denunció.

Afirmó que “los fiscales actuaron de mala fe“ y sostuvo que esas intercepciones deben hacerse con orden judicial.

En cuanto a la denuncia penal, la Fiscalía General derivó el caso al fiscal adjunto Marco Alcaraz, para que asigne un agente, lo cual criticó el abogado Arias. “Se debía derivar a una unidad ordinaria”.

MENSAJES. En una conversación que interceptó Brasil, Isaura le comenta a su esposo la necesidad de pagar la cuenta de electricidad de un sitio y le envía la foto de la factura, que tiene como titular a Ramona Morínigo, madre de un investigado. Según el abogado, por eso sospechan que Sánchez tiene relación con actividades ilícitas.

En la audiencia preliminar, el próximo 26 de octubre, el abogado va a presentar la exclusión de la prueba.

DESMIENTEN. Los fiscales antidrogas explicaron que las comunicaciones interceptadas no se utilizaron como prueba en la acusación, sino solo el informe que emitió la Policía Federal.

“Esta no es una causa de escuchas, es una investigación que se realizó por cooperación entre Paraguay y Brasil. En la causa no hay escuchas y no se ofrecieron esas como prueba, en Brasil ellos usaron”, explicó la fiscala Fabiola Molas.

Por su parte, el fiscal Ysaac Ferreira detalló que la cooperación deviene de la Convención de Viena (1988) en la cual nuestro país está suscripto y habilita a través del exterior investigaciones documentales, que derivan a la Fiscalía de Asuntos Internacionales.



Desmienten que se usó como prueba

Los fiscales antidrogas que investigan el caso explicaron que las comunicaciones interceptadas no se utilizaron como prueba en la acusación, sino solo el informe que emitió la Policía Federal y que están habilitados a trabajar en cooperación.

“Esta no es una causa de escuchas, es una investigación que se realizó por cooperación entre Paraguay y Brasil. Dentro de la causa no hay escuchas telefónicas y no se ofrecieron esas como prueba, en Brasil ellos usaron”, explicó la fiscala Fabiola Molas.

Por su parte, el fiscal Ysaac Ferreira detalló que la cooperación internacional deviene de la Convención de Viena (1988) en la cual nuestro país está suscripto y habilita a través del exterior las investigaciones documentales, que derivan a la Fiscalía de Asuntos Internacionales.