Denuncian a ex ministro y a dos ex directores por cobro de multas

El abogado Rubén Ayala Bogado, quien era funcionario del Ministerio de Industria y Comercio, presentó denuncia contra el ex ministro de Industria Gustavo Leite, y los ex viceministros Óscar Stark y José Luis Rodríguez Tornaco por el supuesto hecho de cobro ilegal de beneficios sobre multas cobradas por el MIC a las empresas por rotulado y etiquetado y se han adjudicado 2.000 millones de guaraníes durante el Gobierno de Horacio Cartes.

Según la denuncia, los pagos de los beneficios se materializaron a través de las resoluciones 1649/17; 287/18 y 742/18, totalizando la suma de 1.260 millones de guaraníes en periodo de siete meses. Se estima que durante cinco años el ex ministro Leite ha ordenado el pago irregular de más de 2.000 millones de guaraníes. Según el escrito, la Ley 904/63 y su modificatoria no establecen ni disponen que las autoridades superiores deban cobrar el beneficio que tienen los fiscalizadores funcionarios o denunciantes si la ley no autoriza.

La denuncia se presenta tras unas publicaciones sobre los cobros realizados en el MIC, a días de finalizar el Gobierno de Horacio Cartes, el 19 de julio pasado, funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con altos cargos y del círculo de confianza del entonces ministro Gustavo Leite, eran premiados cada uno con más de 86 millones de guaraníes en concepto de participación en multas cobradas por la institución.

Las multas fueron aplicadas por el MIC en base a distintos conceptos, previstas en la ley, a los infractores de las disposiciones vigentes.

El abogado se encuentra litigando el cobro de una indemnización por despido injustificado de unos 736 millones de guaraníes, tras ser despedido luego de 25 años de trabajo en dicho ministerio. Ayala ya tiene una resolución de la propia Corte Suprema de Justicia, además de una resolución de Mario Abdo Benítez, pero que sin embargo no le están pudiendo reincorporar en sus funciones, mucho menos le pagaron su indemnización.