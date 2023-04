Denuncian desaparición de una mujer y detienen a su pareja

La desaparición fue denunciada por Doralicia Cubilla Cabrera, quien señaló que fue avisada por la jefa de trabajo de su hermana de que ella no había llegado a su trabajo ese día y que estaban preocupadas, ya que no atendía su celular.

La compañera de trabajo buscó a un familiar a través de la red social Facebook y pudo contactar con Doralicia, conforme con la denuncia presentada ante la Comisaría 1ª del centro de CDE.

Media hora más tarde apareció la pareja en la sede policial, también con intenciones de denunciar la desaparición de la mujer, pero fue aprehendido por supuestas contradicciones en su relato.

Benítez relató que acompañó a su pareja el viernes alrededor de las 2 de la tarde, hacia su lugar de trabajo, dejándola en el mismo punto donde todos los días la dejaba. Afirmó que en el sector hay cámaras de circuito cerrado que pueden corroborar su versión. La misma trabaja desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, tiempo en que debía volver a la casa. Sin embargo, no volvió y su pareja sostuvo que no se percató del hecho ya que trabaja de noche y al volver no la encontró y averiguó entre los vecinos, quienes tampoco la vieron volver a la casa, según su versión. Benítez sostuvo que sonaba el teléfono, pero no atendía, y tampoco leyó sus mensajes. EM