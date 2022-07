En la víspera reveló a Telefuturo que, siguiendo la pista de un caso que afecta a Armindo Vera, descubrieron que los González Daher movieron de 2014 a 2019 USD 587 millones más de G. 1.9 billones (unos USD 860 millones) mediante el banco Basa, entidad financiera del ex presidente Horacio Cartes.

El senador denunció esta jornada que la víctima posteriormente fue amenazada de muerte. En su tuit publicó la captura de pantalla de un mensaje de texto.

https://twitter.com/jorgequerey/status/1551191635773489152 Ayer denunciabamos que RGD movió desde el 2014 hasta el 2019 en el Banco BASA, 587 Mill.USD y 1,9 billones de Gs. Con cheques a través de frigoríficos. Denuncia del Sr A. Vera, y fue amenazado de muerte. Su seguridad y la de su familia hacemos responsables a los Org. de Seguridad pic.twitter.com/QDSXaqCw0N — Dr. Jorge Querey (@jorgequerey) July 24, 2022

"Senador, hoy se me acercó un desconocido que me dijo: 'Te hacen decir, te callás o te callo!! Me asusté legalmente primero, pero no tengo miedo, en serio voy a pelear hasta que deje de respirar, por las dudas este mensaje, uno nunca sabe! (sic)'", está escrito.

Querey mencionó el sábado al canal que los números salen a través del propio peritaje del Poder Judicial, perfectamente documentado sobre el dinero que los Gónzález Daher movieron en el banco de Cartes.

Asimismo, compartió información que recabaron desde la CBI, en especial el caso de Darío Messer y el del avión iraní que salpicaron al ex presidente, recientemente designado por Estados Unidos como "significativamente corrupto".

También manifestó su opinión al respecto y el porqué el Departamento de Estado de EEUU lo incluyó en su lista negra. El argumento de la acusación a Cartes hace referencia a un obstrucción de una investigación trasnacional con la investidura de presidente de la República.