Denuncia amenaza de muerte

La madre de la niña abusada reveló que su ex pareja, que fue condenada por abusar de su hija, tiene antecedentes de violencia. “Yo ya lo había denunciado en la Comisaría de Yaguarón”, dijo la mujer en comunicación con radio Monumental 1080.

Señaló la mujer que su ex pareja, que además de varios hechos de violencia, la amenazó en varias oportunidades para que no saque a la luz lo sucedido. “Me amenazaba diciendo que si yo hablaba le iba a poner a mis hijas en un hule negro, que las iba a matar y me iba a entregar así”.