Dengue y algo más...

Contradicción en cobertura de seguro por emergencia nacional

De concretarse una declaración de emergencia por dengue la atención en algunos sanatorios privados se vería afectada, ya que muchos seguros médicos no contemplan en sus contratos la asistencia por epidemia a nivel nacional o casos de desastre, sostuvo a los medios de comunicación el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

No obstante, el Superintendente de Salud, Ignacio Mendoza, afirmó que a pesar del mencionado contrato se tiene el registro de casos anteriores en donde los centros asistenciales privados de igual manera prestaron el servicio no teniendo en cuenta como epidemia sino como cuadros febriles.

“Yo creo que se puede obviar eso, en estos momentos hay muy buena predisposición de las empresas de medicina prepaga, inclusive se han reunido con las autoridades del ministerio, hace dos semanas y se puede subsanar muchas cosas”, afirmó Mendoza.

Conciencia. Desde la cartera sanitaria realizan un llamado de conciencia a los ciudadanos. “Estamos en un contexto de epidemia y debemos seguir trabajando en la limpieza de los criaderos, cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares y zonas de esparcimiento, con una pequeña inversión de nuestro tiempo podemos contribuir”, indicó Mazzoleni, incentivando a la gente a sumarse a la campaña preventiva.