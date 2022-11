Dejaron colgado aumento para enfermeras

El diputado liberal Édgar Acosta pidió que sea leída la separata de la discusión sobre el tema que se realizó el día en que fue aprobado el presupuesto, momento en que quedó en evidencia que el pedido de aumento salarial para las enfermeras no había sido votado, por tanto, no tuvo aprobación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego, oficialista, recordó que la propuesta no fue aprobada, no se autorizó ni se votó. “Afortunadamente nada resiste a los registros; en las grabaciones se puede corroborar que no se autorizó ni se votó nada”, recalcó.

Samaniego pidió en aquella sesión que los que proponen un aumento, también propongan fuente de financiamiento, pero no recibió respuesta.

Posteriormente, para solucionar el problema, presentó un proyecto de declaración que insta al Senado a agregar el artículo donde se incluía el aumento, pero no tuvo suficiente apoyo y ni siquiera llegó a votarse porque Honor Colorado ya dejó sin cuórum la sesión.

Opositores dijeron que no correspondía instar al Senado algo que por error no incluyeron antes.