Definir acuerdo para designar embajador

Hasta ayer no estaba definida la agenda de la reunión que ordinariamente mantiene los miércoles dicha comisión asesora de la Cámara Alta, por lo que todavía no se da por hecho que el tema vaya a definirse con dictamen favorable o en contra, considerando que la semana pasada, tras la entrevista con el candidato a embajador, los senadores no quedaron satisfechos con la candidatura de Olmedo y decidieron posponer el tema. En el curso de la semana, la Cancillería Nacional, en el afán de cubrir vacancias en algunas embajadas, estaría enviando otro pedido de acuerdo constitucional para designar embajadora ante Alemania, a Wilma Patricia Frutos, actual directora general de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Aunque no ha trascendido el nombre, la siguiente designación será en la Embajada ante México, para la que se aguarda el beneplácito correspondiente para quien propone el Paraguay como próxima jefa de misión.

La pandemia y el ajustado presupuesto del MRE han limitado los nombramientos en el servicio exterior.