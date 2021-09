Definidos los jueces para juegos de Eliminatorias

Para el primer duelo frente a Argentina (jueves 7, 20:00 en el Defensores), el equipo arbitral será netamente de Brasil, mientras que para el choque ante Chile (domingo 10, 21:00, en Santiago), el grupo está compuesto por argentinos y colombianos.

Para el duelo ante Bolivia (jueves 14, 17:00 en La Paz), los elegidos son entre uruguayos, de Venezuela y Brasil (ver info).

Ningún juez paraguayo fue designado como árbitro principal para alguno de los 15 juegos de la triple ronda, siendo ubicados en otras funciones: Milciades Saldívar (AVAR de Uruguay vs. Colombia), José Méndez (cuarto), Éber Aquino (VAR) y José Cuevas (AVAR, Venezuela vs. Brasil) y Juan Benítez (AVAR, Venezuela vs. Ecuador).

CON 50% DE PÚBLICO. Quedó confirmado por parte de la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud la habilitación del 50% de capacidad para el público del estadio Defensores del Chaco, para el compromiso frente a Argentina del jueves 7.

La APF ya habilitó la venta de entradas: Preferencias A, B y D: G. 150.000, Preferencia C: G. 170.000, Preferencia E (Visitante): G. 350.000, Platea: G. 120.000, VIP Albirroja: G. 350.000 y Graderías: G. 50.000.