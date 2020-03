Defensa de Ronaldinho y hermano analiza opciones para liberarlos

El principal defensor de los procesados, Adolfo Marín, sostuvo que hoy iban a tomar una decisión acerca de los pasos a seguir en la causa.

Es que el pasado sábado 7 de marzo la jueza Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de ambos en la Agrupación Especializada. En la semana, el martes 10, pidieron revisión y el juez Gustavo Amarilla rechazó la libertad de ambos.

Esto fue apelado, y el pasado viernes, el Tribunal de Apelación Penal, en forma unánime, rechazó el recurso planteado por la defensa. El principal argumento de todos los magistrados es el peligro de fuga de ambos, y que, si van a su país, ya no podrían ser extraditados.

Entre las acciones que maneja la defensa podría ser un nuevo pedido de revisión, ya con una fianza mucho más elevada, y un lugar con toda la documentación, para tenerlos a ambos, por lo menos en arresto domiciliario.

Incluso, tampoco se descarta plantear alguna acción ante la Corte Suprema de Justicia, ya que entienden que la situación se volvió completamente injusta.

Es que tanto el ex futbolista como su hermano Roberto están imputados por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso, con penas que van de 6 meses a 5 años o multa, con lo que bien podrían ser beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión.

La cuestión es que en la causa existió un giro de 180 grados de la posición del Ministerio Público. De solicitar un criterio de oportunidad, donde señaló que la cuestión era tan insignificante que ni siquiera iban a perseguir el delito, pasaron a ser intransigentes con el pedido de prisión de ambos a toda costa.

La defensa no pudo presentar un recurso de apelación en contra de la decisión del juez interino Mirko Valinotti, que le dio trámite de oposición al pedido de criterio de oportunidad, a más de un incidente de nulidad de actuaciones porque la jueza Clara Ruiz Díaz tramitó el caso pese a estar recusada.

EL CASO. Con respecto a la causa, ya son 14 imputados a la fecha, de los cuales, dos mujeres tienen eximición de prisión, otras tres tienen arresto domiciliario, mientras que los varones, entre ellos el ex ídolo del Barcelona de España, cuentan con prisión preventiva.

Hasta el momento, la principal sospechosa, Dalia López, está prófuga de la Justicia. Su defensor, el abogado Álvaro Arias había anunciado a la prensa que el pasado lunes se iba presentar ante el juez, aún no lo hizo. La Fiscalía allanó su casa el viernes, una semana después de su imputación y orden de detención. La mujer fue citada por el juzgado para el próximo miércoles 18 de marzo, aunque lo más probable es que no se presente. Habría que ver si la citación no está afectada por la acordada de emergencia sanitaria, con lo que los plazos están suspendidos.

Ante este panorama, el Juzgado ya podría decretar la rebeldía, en caso de no presentarse a la audiencia, con lo que los plazos procesales quedarán suspendidos, y habrá orden de captura por parte del magistrado.