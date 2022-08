Defensa de ex ministro adelantó que recusará a los fiscales

Explicó que Giuzzio no tenía conocimiento de los antecedentes del brasileño y que él particularmente no se benefició de su esquema o de las cortesías que dio al Ministerio del Interior.

“No van a encontrar nada, el allanamiento fue para desviar la atención... Vamos a demostrar que es inocente”, mencionó Cacavelos.

Aseguró que no hay descripto en la imputación ningún beneficio particular ni personal que haya recibido el ex ministro.

El abogado dijo que no hubo coima y que sobre la comunicación que se hizo un día antes del operativo Turf no es que Giuzzio dio aviso sobre algún procedimiento ni nada por el estilo. Mencionó que la imputación es una clara persecución desde un sector político.

Giuzzio está siendo investigado por usar una camioneta del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius y haber permitido que el hombre a través de sus empresas haya reparado vehículos blindados del Ministerio del Interior.

RECUSACIÓN. Anunció por su parte que recusará a los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, porque mintieron y no pueden seguir en la causa, ya que en abril de este año solicitaron la copia de la carpeta fiscal y ellos respondieron de manera escrita, alegando que no había una investigación en su contra.

Además, el abogado adelantó que pedirá la nulidad de la imputación, una vez que sean notificados.