Decenas de juegos en la última fecha FIFA

Entre los choques destacados, además del debut de Juan Carlos Osorio como seleccionador nacional en un partido, se enfrentarán: Francia vs. Uruguay, Argentina vs. México, Italia vs. Estados Unidos y Brasil vs. Camerún.

El campeón del mundo, Francia, recibirá a la celeste en el Stade de France, con el guiño de una de sus figuras, Antoine Griezmann, un fanático de la cultura uruguaya que vestirá botines pintados con colores de la bandera charrúa. Otro dato curioso en la previa se dio en Mendoza, donde la utilería de México se movió en un camión de los años 80 otorgado por AFA.