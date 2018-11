D’Ecclesiis habló con Marito y dijo confiar en la Justicia

El legislador quien había solicitado permiso por problemas de salud, se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez.

Defendió a su familia y afirmó que confía en el trabajo que está realizando la Justicia. Sobre las declaraciones del ministro Arnaldo Giuzzio (Senad), apuntó que le desea lo mejor y que espera que haga buen trabajo y que siempre tendrá su apoyo en la lucha contra el crimen organizado.

“Están todos los organismos de seguridad haciendo investigación del caso y bueno, como ustedes están al tanto en ningún momento me han vinculado al caso, la Fiscalía que está haciendo un buen trabajo, le felicito. Me ha desvinculado de esa situación”, afirmó.

El diputado colorado dijo que es “llamativa la manera en que le detuvieron a mi cuñada (Carolina)”. Creo que está injustamente privada de su libertad. Está a cargo de la Justicia. Creemos en el trabajo que está haciendo”, agregó.

Remarcó que la familia pide que se haga justicia y que se demuestre que su cuñada no está involucrada. Aseguró que no tocó el tema con el presidente porque respeta que no haya intromisión en los poderes.

de giuzzio. El ministro Giuzzio había señalado que el apellido D’Ecclesiis está signado por el narcotráfico. Al respecto, el diputado dijo que “fueron declaraciones desacertadas”. “Somos una familia numerosa. Somos más de 1.000 en Paraguay. Somos descendientes de un inmigrante italiano que hace varias décadas ha llegado para formar su familia. Creo que son declaraciones desacertadas de querer involucrar a toda la familia”, dijo.