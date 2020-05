“Debemos volver a jugar si las condiciones están dadas”

“A partir que el Ministerio de Salud nos dé el OK para entrenar y jugar, luego la APF debería armar el protocolo, si nos dan el OK creo que no tiene sentido seguir esperando. Me parece que con esos protocolos se podrá competir sin problemas, tenemos que tener en cuenta que el riesgo de contagio 0 es imposible, en ninguna actividad”, expresó Marco Trovato en una larga conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Ante la posibilidad de llegar a una fase 2 ahora a mitad de mayo, el presidente del Olimpia se atrevió a dar hasta un calendario tentativo de actividades: “Si el 25 de mayo, que es el arranque de la fase 2, nos confirman que podemos volver, el 28 de mayo tendremos una reunión de presidentes y veremos para que el 22 de junio podamos arrancar los entrenamientos; entre 10 a 15 días después empezar la competencia y a finales de agosto terminar el torneo Apertura”, apuntó.

Algo que Trovato desestimó, fue una pretemporada de más de 20 días, como se estuvo especulando en algunos lugares cercanos al mundo del fútbol. “No hay ningún equipo en el mundo que haga 22 días de pretemporada, con 10 días de pretemporada y 5 para aflojar”, tiró el presidente. Además criticó duramente la posibilidad de hacer un encierro de 90 días, previos al inicio del fútbol: “Acá se construyó una idea de protocolo que no tiene sentido, con médicos fantásticos, pero que de fútbol no entiende nada, porque concentras 5 días y ya estas caminando por las paredes, imposible hacerlo por 70 o 90 días (…). El tema de los 90 días, los jugadores no quieren, no es que Olimpia y Trovato no quieren. Debemos conformar un protocolo viable”, expresó.

crítica. Trovato respecto a una idea sobre cancelar los descensos como se hizo en Argentina, se mostró en contra radicalmente, aludiendo que se perderá deportividad en el fútbol paraguayo. “Significará que los clubes jugarán con juveniles y no les importará perder todos los partidos si saben que no van a descender y seguirán con los dineros asegurados de la televisión por varios años”, expresó. “Nosotros queremos volver a competir y precautelar la salud. Llevar el Clausura desde octubre y poder terminar los dos campeonatos de este año, esto llevará una tranquilidad económica a los clubes”, recalcó el presidente franjeado.

Además, repitió cierta urgencia de volver a las canchas, pensando en las eliminatorias de setiembre.