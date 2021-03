“Debemos recuperar el juego”

“Al menos en los últimos dos partidos encontramos rendimiento que nos ayuda a pensar en salir, esas son las ganas y el compromiso que debemos de tener, estamos buscando recuperar la confianza, sin confianza es difícil”, expresó Costas en contacto con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Luego hizo hincapié: “Debemos pensar más en el juego que el resultado, debemos recuperar la confianza, la intensidad y después pensar en ganar”.

COBROS EXTRAÑOS. Sobre las quejas que tuvieron dirigentes liberteños sobre ciertos cobros arbitrales a favor de Guaraní, el entrenador sonrió y fue contundente. “A nosotros, a Merlini lo mataban y no nos cobraban una. En el segundo tiempo ellos tuvieron dos para definir el partido, que no la concretaron, después el tiempo fue nuestro, no es el árbitro que nos ayudó. Esa falta de tiro libre a Merlini con la camiseta de Guaraní no se la cobran”, disparó.