Debatirán sobre el Anexo C en seminario internacional

Energía, integración y frontera es el seminario internacional que se realizará entre mañana y el miércoles en Ciudad del Este y Foz de Yguazú. En el encuentro se debatirán la revisión del Anexo C y las relaciones entre Paraguay y Brasil, y se lanzará la Mesa de Monitoreo de Negociaciones de Revisión del Tratado de Itaipú. Para participar, debe inscribirse al https://forms.gle/FzYi7eXJ8ozfepacA.

El Anexo C debe revisarse en el 2023, a 50 años de la firma del acuerdo de Itaipú. Por cierto, la entidad binacional no está precisamente en un tiempo de consensos, porque sigue sin definirse la tarifa 2022, cuando ya culminó el primer semestre. El titular paraguayo, Manuel María Cáceres, señala constantemente que las conversaciones son fluidas, pero pasaron más de seis meses y no existe ninguna definición.