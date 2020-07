De debilidades y blindajes

El martes 21, a las 19:00, Mburuvicha Róga fue escenario de una reunión entre el presidente Mario Abdo Benítez y el ex presidente Horacio Cartes. Nadie sabe a ciencia cierta las cuentas, pero sería al menos la décima cita entre ambos. Pero esta sería diferente porque los protagonistas decidieron blanquear su relación publicitando las fotos del encuentro, donde los 13 gobernadores colorados completaron el cuadro.

Cartes llegó con José Alberto Alderete, el articulador exitoso de la Operación Cicatriz y el primer orador de la asamblea. Habló de la importancia de la unidad colorada. “En este momento la división podría provocar la caída de la ANR”, habló en clave 2023, acotando que una desestabilización al Gobierno tendría implicancias nefastas para el futuro del partido. Luego habló el anfitrión, quien desempolvó el vetusto discurso colorado asegurando que la oposición solamente busca desestabilizar, olvidando a sus viejos aliados de la lucha contra la enmienda. Cartes fue más eufórico y prometió al auditorio el apoyo total a la gobernabilidad de Marito “hasta el final”.

La decisión de mostrarse públicamente tiene implicancias políticas, varios mensajes y muchas sospechas.

LA CLAVE INTERNA. La unidad partidaria de cara a las municipales viene marchando con la búsqueda de candidaturas de consenso bajo la chapa “Concordia Colorada”, que fusiona ambos movimientos; la reactivación de la adormecida Junta de Gobierno con la cesión de cargos para Añetete. Los colorados en lo que saben: Aceitar la maquinaria para ganar elecciones bajo el lema de la unidad.

Este fue el punto de partida para hilvanar otro acuerdo más importante: El apoyo de Cartes a Marito, cuyo Gobierno no pudo consolidarse más luego del intento de destitución en agosto del 2019 por el escándalo del acta secreta de Itaipú. Este antecedente demostró el poder real del cartismo, que aliado a partidos opositores, pueden desalojarlo del poder de un plumazo. Por ello, muchos oficialistas apuntaron siempre a buscar un acuerdo con Cartes y alejarlo de los opositores. “Con la corrupción en Salud y la crisis de la pandemia hay de sobra méritos para echarlo”, ensayó un cartista el libelo acusatorio.

QUÉ GANA MARITO. Aunque la política no es matemática, en el inventario de sumas y restas, Mario Abdo gana porque tendrá gobernabilidad, aunque deba tragarse su discurso. Ya no está la espada de Damocles de un juicio político como elemento permanente de chantaje. “En Palacio cambió el humor totalmente después de la foto, hay tranquilidad para pensar en el futuro”, confió oficialista.

“Nosotros estamos hablando para un acuerdo, primero para la nación porque la nación necesita estabilidad y el partido de Gobierno es el que tiene que dar el ejemplo. Si nosotros no podemos hablar con los colorados, ¿cómo podremos hablar con los demás actores políticos para construir grandes procesos para enfrentar la pos pandemia?”, ensayó una explicación el presidente.

Otro punto señalado como positivo es el freno a los mediadores o interlocutores de ambos bandos. La línea directa entre ambos líderes evita el chantaje permanente. “Acá venían a decir que Horacio está enojado, a cambio pedían cargos y nosotros le dábamos para calmar las aguas”, confesó un oficialista. “Se acabó el chantaje”, acotó señalando que quienes disparan contra el acuerdo son aquellos cartistas y oficialistas de segunda línea que ya no tendrán protagonismo porque “se les acabó el negocio”.

En cuanto a las restas, Marito quedó con una imagen más debilitada aún. Reina pero no gobierna. Cartes se confirma como el poder real, el que maneja las riendas tras las bambalinas.

¿En qué quedan los adjetivos durísimos contra Cartes como mafioso, contrabandista, dictador y otros epítetos? Pues en la larga historia de traiciones y reconciliaciones de la ANR, donde convive la dualidad esquizofrénica de oficialismo y oposición al mismo tiempo, según las necesidades de la coyuntura.

QUÉ GANA CARTES. Horacio Cartes es Honor Colorado y viceversa. El ex presidente cosecha con este pacto triunfos personales y posicionamiento político. Se dice que la única ideología colorada es el Poder y que la ideología de Cartes es el control absoluto del Poder sin los molestosos límites institucionales. Sin embargo, quedan en la nebulosa las razones inconfesables que lo movieron a jugar el paternal rol protector de Marito. Y aquí hay que destacar sus intereses personales, porque lo político está supeditado a su agenda económica y jurídica. Honor Colorado, a diferencia de Añetete, no es un movimiento sino un proyecto personal que se mueve bajo el unicato. No hay debate sino obediencia. Es todo lo contrario de Añetete que funciona como una cooperativa de caudillos fuertes, con indisciplina e intereses individuales.

Este blanqueo tiene un poderoso mensaje no solamente a nivel interno sino también para el escenario internacional: Cartes aparece como el factor real de poder hoy y como el gran elector para el 2023. Sus cercanos admiten que el proceso en Brasil lo puso nervioso y que esta cercanía con el Palacio le da cierto blindaje. Aparte sus intereses empresariales, seguir expandiendo sus negocios para continuar invirtiendo exitosamente en la política. Se sabe que las fortunas crecen mejor al calor del poder.

MALESTAR. Pero no todo es color de rosa. En ambos movimientos este acuerdo de cúpulas generó ronchas. El ala más política de Honor Colorado no está de acuerdo con dar el respaldo en forma gratuita. “Estamos asumiendo los costos del Gobierno, nos piden que aplaudamos sus errores, que alentemos desde las graderías a unos jugadores pésimos. Que al menos nos permitan jugar”, graficó un cartista. Y profundizó su análisis acotando que este pacto les arranca el discurso opositor. “Una alianza sin cargos es un absurdo en política”, remató.

Los anticartistas de Añetete están igualmente heridos de muerte. Saben que Cartes es rencoroso y que irá por sus cabezas. “Este pacto entre un débil y otro que necesita blindaje atenta contra nuestros principios, la razón por la que llegamos al poder”, señaló a su vez un marista muy decepcionado por la incapacidad presidencial de construir poder y debilitarse antes de cumplir dos años de mandato.

“Este acuerdo no pasa de diciembre”, vaticinó otro observador de la ANR.

Las bases también están inquietas porque no hubo consulta para este acuerdo.

Los gobernadores tampoco están muy satisfechos. Ante ambos líderes reclamaron el freno de Hacienda a su presupuesto. Algunos se sintieron ofendidos tras una llamada palaciega que les instó a convencer a los diputados para aprobar el préstamo de USD 350 millones que el Gobierno solicita como fondo de emergencia y que Honor Colorado rechaza por de pronto. “Nos quieren chantajear, nos piden que hablemos con los diputados para aprobar el préstamo y que si logramos nos remitirán 1 millón de dólares a nuestro presupuesto, nos quieren dar un caramelito”, dijo indignado un gobernador.

El tiempo dirá qué intereses se pactaron bajo el pomposo título de la unidad republicana que en clave colorada significa reparto del Estado, impunidad y conservar el poder a toda costa.

La unidad seguirá hasta tanto se cumpla lo pactado y terminará cuando uno de ellos decida que su sobrevivencia depende de la destrucción del otro.

No hay nada nuevo. Está en la biblia colorada, un texto que no comprenden aún los opositores que siguen girando en círculos, mirándose erróneamente en el vetusto espejo colorado. Quizá llegó la hora de construir su propia historia, más allá de los viejos y repetitivos epílogos republicanos.