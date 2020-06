Datos oficiales no reflejan real desempleo, critica López Arce

Los datos oficiales emitidos por el Ministerio del Trabajo no reflejan la realidad de alto desempleo que existe en el país a causa del Covid-19, considera Enrique López Arce, especialista del sector de Recursos Humanos y quien fuera director de empleo de la administración de la actual titular del Trabajo, Carla Bacigalupo.

López Arce comentó que a los datos oficiales que indican que habrían unos 18.000 despidos injustificados de empresas de todo el país, entre marzo y mayo, según el registro del Trabajo e IPS, se les debería sumar a aquellos trabajadores informales, que no aportar a la Previsional y que ni siquiera perciben el salario mínimo vigente, que también sufrieron despidos a causa de la cuarentena total iniciada hace tres meses. “O sea, todos esos datos oficiales entregados por las autoridades deben ser multiplicados por dos, para tener una cantidad aproximada de personas que quedaron fuera del sector laboral en estos momentos”, expresó tajante López Arce. “No hay datos oficiales y eso da la sensación de que evidentemente no quieren mostrar la realidad”, remarcó además el ex director del Empleo.

mayor desempleo. En relación a los datos de desempleo del año pasado, expresó que diciembre de 2019 había cerrado con 207.000 personas que quedaron sin trabajo, que no se sabe a ciencia cierta si lograron ser reubicadas en un puesto laboral al inicio de este año o entraron a engrosar aún más el porcentaje de desempleo existente en el país, que el año pasado llegó al 5,1% del PEA.

López Arce consideró, al mismo tiempo, que el dato entregado oficialmente por la ministra Bacigalupo que alrededor de 70.000 personas volvieron a trabajar al inicio de la fase 3 no resulta tan auspicio si se considera que forman parte de un total de alrededor de 150.000 personas que sufrieron la suspensión laboral a causa de la cuarentena total y que no pudieron percibir su salario durante tres meses.