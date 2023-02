Datos de arbovirus no serían reales por falta del sector privado en CDE

Una comitiva del Ministerio de Salud Pública se instala en Ciudad del Este para realizar un diagnóstico sobre la situación del arbovirus en el Este del país. El principal problema es la falta de notificación de los nosocomios privados en Ciudad del Este, que impide que se tomen medidas con relación a la epidemia del chikungunya, señalaron ayer.

“Nos preocupan las notificaciones que recibimos en la región y de los servicios no solamente públicos, sino los privados, que no nos están notificando, necesitamos datos objetivos para un montón de cosas… Insisto, Alto Paraná es una de las regiones que peor notificación tienen, porque a los privados no les interesa notificar y no saben el daño que están haciendo a la salud pública de la región”, afirmó ayer Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria del MSP.