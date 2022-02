Dani Willigs, un actor y conductor que sueña con roles desafiantes

Los inicios de Daniel Andrés Willigs Camperchioli, datan del año 2015, cuando decide estudiar teatro, y toma diversos talleres. En el año 2015 debuta en teatro, y además, tiene algunas apariciones en tevé, “pero ninguna mayor trascendencia”, califica.

Willigs describe estas como “muy pequeñas”, y considera que su carrera en los medios inicia oficialmente en el año 2018, “cuando luego de un casting quedé seleccionado para conducir el programa Sentí Rakiura y meses después aparecía también la primera propuesta de hacer radio FM”, recuerda.

TEATRO. Acerca de su paso por el teatro, Dani Willigs destaca que su paso más importante se dio en el año 2017, cuando Juan Carlos Cañete y Patricia Reyna, de Equipo Teatro, le proponen actuar en La Bella y La Bestia, donde sería el príncipe, junto a Paola Maltese.

En paralelo, Willigs trabajaba en un banco, y estudiaba la carrera de actuación en la escuela El Artista, de Natalia Sosa Jovellanos, “era mi tarea pendiente de años, ya que desde chico siempre cuando veía obras de teatro o ficciones decía que en algún momento haría lo mismo”.

A partir de ahí, Willigs actuó en varias propuestas, por lo que le resulta difícil elegir una obra o personaje favorito, “a veces cuesta quedarse con uno, porque cada uno tuvo su magia”.

Sin embargo, rescata su participación en Un Premio Para Lucía, donde interpretó a Martín, y valora todas las comedias realizadas junto a Equipo Teatro.

RADIO. El versátil Dani Willigs también incursiona como locutor de radio. Tras su inicio en tevé (Sentí Rakiura), recibió una propuesta de HEi y en ese espacio inició su paso por el ámbito radial, en programas como HEi Summer, Rush Hour, Crush de Verano, Reset de Verano y ATR en Tropicalia.

Aunque su versatilidad le permite desempeñar diversos roles, Dani Willigs confiesa que le resulta difícil elegir uno con el cual quedarse.

“Difícil elegir. Siempre digo que si la vida me permite hacer en paralelo las 3 cosas, lo haría toda mi vida. Cada uno me permite llegar y conectar con la gente de diferentes formas. Pero admito que la actuación siempre fue mi primer amor, y también fue lo que me conectó luego con los medios”.

CREATIVIDAD. Igual que para todos, Dani Willigs sintió la crisis sanitaria en todos los ámbitos de su vida y en su faceta artística, sintió aún más el golpe.

“El arte fue uno de los últimos sectores en reactivarse. Por ende, al principio el quedarse sin teatro, eventos, conciertos, fuente de trabajo para los artistas fue muy duro”, rescata.

Sin embargo, e igual que para muchos lo fue, para el artista y conductor de radio y tevé, fue una oportunidad de despertar su creatividad.

“Me permitió parar, pensar, reflexionar y reorganizarme. Aproveché para hacer cursos online, leer ese libro pendiente, escribir un poco, entre otras actividades que me ayudaban a ocupar la mente y distraerme un poco”, detalla.

SUEÑOS. Dani Willis no para de proyectarse y soñar. Uno de sus grandes deseos es actuar profesionalmente en películas y series de tevé, en plataformas actuales, “te diría Netflix por ser hoy tal vez la más conocida, y la que personalmente consumo mucho. Sin embargo, cualquier plataforma internacional que invite a un actor es un gran paso”.

Willigs se inclina hacia las series, aunque le encantaría el cine, “siento que el mundo de las series se volvió muy interesante en estos últimos años, porque le permiten al actor construir, vivir y evolucionar al personaje durante más tiempo que un largometraje”, analiza. Le atraen roles desafiantes con sicologías complejas, cambios físicos, de apariencia, etc.



A saber

Nombre completo: Daniel Andrés Willigs Camperchioli.

Cumpleaños: 19 de julio.

Edad: 32 años.

Oficio: Artista, actor, conductor de tevé y locutor de radio, modelo, cantante.

Inicios: Arrancó su faceta artística alrededor del año 2015 tomando talleres de teatro y tuvo su primera oportunidad como actor profesional en el 2017 con el Equipo Teatro con la obra La bella y la bestia, junto a Paola Maltese. También fue parte de otros clásicos infantiles como Blancanieves, El flautista de Hamelín y obras para adultos, como la comedia No todos los hombres son iguales, Los hombres solo piensan en sexo, entre otras. En televisión, condujo Sentí Rakiura, y en radio, HEi Summer, Rush Hour, Crush de Verano, Reset de Verano y ATR en Tropicalia.