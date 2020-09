Curiosidades del Mundo

Italia

Berlusconi en fase delicada, informan

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, enfermo de coronavirus e ingresado el 4 de setiembre en un hospital de Milán, evoluciona de forma regular aunque se encuentra en una fase delicada por la infección pulmonar que padece, explicó su médico personal Alberto Zangrillo, que trabaja en ese hospital. Zangrillo relató a los medios que se encontraban a la salida del hospital que el paciente está tranquilo y que la fase en la que se encuentra es delicada, ya que la infección pulmonar que tiene merece una terapia adecuada y lleva su propio tiempo. No obstante, el doctor destacó que Berlusconi responde de forma óptima al tratamiento y matizó que esto no significa cantar victoria ya que pertenece a la categoría considerada de mayor fragilidad. EFE



Alemania

Ultimátum a Rusia por el caso Navalni

El pulso entre Alemania y Rusia por el caso de Alexéi Navalni se endureció el domingo con el ultimátum de Berlín que exige una explicación sobre el envenenamiento del opositor antes de imponer eventuales sanciones, mientras que Moscú acusó a Alemania de retrasar la investigación. “Fijar ultimátums no ayuda a nadie, pero si en los próximos días la parte rusa no contribuye a aclarar lo que ha ocurrido, entonces nosotros tendremos que discutir una respuesta con nuestros socios”, dijo Heiko Maas, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, al diario Bild. En la cadena de televisión pública ARD, Maas consideró que sería un error excluir a priori consecuencias para el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Europa. AFP



Bielorrusia

Siguen las protestas contra el presidente

Decenas de miles de bielorrusos volvieron a desafiar este domingo la feroz represión del régimen para protestar contra la reelección de Alexander Lukashensko en Minsk, donde había un gran despliegue de fuerzas de seguridad y del ejército. Más de 100.000 personas se concentraron en el centro de la ciudad antes de converger delante del palacio de la Independencia, sede de la presidencia, informaron las agencias. Lukashenko, de 66 años, en el poder desde 1994 y cuya reelección es considerada fraudulenta por la oposición, continúa por su parte descartando cualquier diálogo y busca el apoyo de Moscú. La masa coreaba consignas como "¡Tribunal!" o “¿Cuánto te pagan?”, dirigidas a la policía. AFP