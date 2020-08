Curiosidades del Mundo

Somalia

Reaparece la musaraña elefante

Un grupo de científicos anunció el martes la presencia de la musaraña elefante de Somalia en el Cuerno de África, casi medio siglo después de que se diera por perdido este pequeño mamífero de nariz con forma de trompa. Después de que entre 1891 y 1973 se hallaran en África varias decenas de ejemplares, no se había detectado ni rastro de esta especie. La ONG Global Wildlife Conservation incluso inscribió en su lista de "las 25 especies perdidas más buscadas" a este animal del tamaño de un ratón que puede correr hasta casi 30 km/h. En 2019 se instalaron más de 1.250 trampas en 12 localidades de Yibuti. En total, se hallaron 12 ejemplares, lo que demuestra que la musaraña elefante sigue existiendo. AFP



Brasil

Abuelo sueña con ser arquitecto

El diseñador brasileño Carlos Augusto Manço nació dos décadas antes de la llegada de la televisión a Brasil. Ahora, a los 92 años, ha aprendido a manejar el ordenador, asiste a clases virtuales y mantiene vivo el sueño de graduarse en una universidad en tiempos pandémicos. Tras servir en el Ejército y trabajar por más de 35 años como diseñador de proyectos en un hospital de Ribeirao Preto, en el interior de São Paulo, Manço se inspiró en sus nietos y decidió ingresar en un curso universitario de Arquitectura y Urbanismo en 2018, al cumplir los 90 años. Actualmente cursa la mitad de la carrera que tuvo que migrar al ámbito virtual debido al avance del Covid-19, que ya deja más de 106.000 muertos en Brasil. EFE



Canadá

Ciclista de 80 años con dóping positivo

Bárbara Gicquel, una ciclista estadounidense de 80 años, recibió una suspensión de un año y perdió un récord mundial después de dar positivo en un control antidopaje por metiltestosterona, cuyo consumo justifica la deportista por cuestiones de salud. "Rompí una regla al tomar una sustancia prohibida. Pero no me dopé", dijo Gicquel en una entrevista por correo electrónico publicada este martes por el diario The Washington Post. Gicquel, que es abuela y reside en California, dio positivo en un control al que fue sometida para validar su récord mundial femenino de 500 metros contrarreloj en edades entre 75 y 79 años, logrado el 29 de agosto de 2019. En su muestra de orina se detectaron metabolitos de metiltestosterona. AFP