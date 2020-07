Curiosidades del Mundo

Polonia

Se rinde ex militar y entrega a su puma

Un ex soldado polaco, veterano de Afganistán, que había huido al bosque con un puma durante tres días porque no quería entregarlo a un parque zoológico se rindió, informó la policía. “Kamil Stanek se presentó por su propia voluntad en la comisaría de Zawiercie”, en el sur del país, y su puma fue entregado al zoo, anunció la policía en Facebook. En Polonia está prohibido tener animales peligrosos. Por eso la justicia ordenó al ex soldado entregar el animal al zoo, pero este se negó y escapó. “No es un juguete. Es un animal considerado como uno de los más peligrosos del mundo, que puede representar una amenaza real para la salud y la vida de la gente”, advirtió la directora del zoo de Poznan. AFP



EEUU-Pandemia

Una ciudad emite monedas de madera

Tenino se convirtió en una ciudad fantasma con sus negocios tratando sobrevivir a la pandemia del Covid-19 por lo que sus autoridades revivieron una no convencional idea del siglo pasado: Imprimir su propia moneda en finas placas de madera. “No hay comercio, no hay ventas y las calles están muertas”, dijo Wayne Fournier, alcalde de esa ciudad de 1.800 habitantes del estado de Washington. Como el museo de la ciudad tiene una impresora que data de los años 1890, la utilizaron para hacer 10.000 dólares en rectángulos de madera, cada uno con un valor nominal de 25 dólares. Ese dinero es entregado como subvención a residentes que demuestren que están siendo perjudicados por la pandemia. AFP