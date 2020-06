Curiosidades del Mundo

Reino Unido

Práctica individual se hará en iglesias

Las iglesias y otros lugares de culto podrán abrir en el Reino Unido para la práctica individual a partir del 15 de junio, siempre que respeten las medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19, indicó ayer el ministro británico de Comunidades, Robert Jenrick. Contactó con líderes religiosos para asegurar que el retorno a los templos sea “de manera segura” y matizó que por ahora las instalaciones no podrán acoger actos multitudinarios como servicios religiosos, rezos, bodas o funerales. Dentro del plan de desconfinamiento, esta semana volvieron al colegio algunos alumnos de primaria y se reabrieron comercios de bienes no básicos, mientras se autoriza a ciudadanos a reunirse en grupos de a seis. EFE



Bélgica

Bajan al 6% el IVA de bares y hoteles

Bélgica anunció nuevas medidas de apoyo a la economía frente al impacto del coronavirus, que incluyen bajar al 6 % el IVA del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y una ayuda de 300 euros a los ciudadanos para apoyar el consumo en sectores afectados, como la restauración o la cultura. El paquete de medidas se aprobó el sábado, con el apoyo de diez partidos que sustentan los poderes especiales del Gobierno federal en la crisis. Además, los beneficiarios de ayudas sociales recibirán un complemento de 50 euros mensuales por seis meses e irá hasta el 31 de agosto el desempleo temporal por fuerza mayor por el virus, pudiéndose alargar hasta el 31 de diciembre para algunos sectores más golpeados. EFE



Japón

Un tejido eléctrico destruye microbios

Dos grupos japoneses, Murata Manufacturing y Teijin Frontier, inventaron un tejido capaz de utilizar el movimiento para producir pequeñas cantidades de electricidad y destruir así microbios, virus y bacterias. Llamado PIECLEX, el tejido tiene muchos usos, desde prendas capaces de poner fin a los olores corporales hasta equipos de protección como las mascarillas, necesarias en estos tiempos de pandemia. La electricidad es producida por el estiramiento y la contracción del tejido, especialmente durante los movimientos habituales de una persona, en cantidades tan pequeñas que no pueden ser sentidas por el usuario, pero suficientes para destruir bacterias, microbios o virus hallados sobre o dentro del tejido. AFP