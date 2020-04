Curiosidades del Mundo

Cuba

Nace un pollito con cuatro patas

Un pollito nacido con un par extra de patas maravilla a una comunidad rural en el occidente de Cuba, donde han nombrado al pequeño animal y lo admiran por su singularidad, según publican medios de la isla. ”El Giro”, como llaman al polluelo cuadrúpedo, destaca entre una pequeña bandada de siete crías por las dos patas de más que crecen unidas cerca de su cola, algo “nunca antes visto en mis 67 años”, asegura el dueño de las aves, José Antonio Peñate. El par extra de extremidades carece de movilidad y hace que el pollito se retrase con respecto al resto, aunque eso no impide que corra por todo el patio, aclaró Peñate, vecino de Paso del Medio, en las afueras de la ciudad de Matanzas. EFE



Argentina

Para evitar contagio, mejor el sexo virtual

El Gobierno argentino recomendó ayer, para evitar el riesgo de contraer coronavirus, no tener relaciones sexuales con personas con las que no se convive y usar las videollamadas, el sexo virtual y el sexteo. “Hay que entender que, por el momento, lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona”, dijo el infectólogo José Barletta, subsecretario de Estrategias Sanitarias. El experto recalcó que se sabe que el coronavirus se propaga a través de gotas que se producen cuando el infectado habla, tose u estornuda, o en actos cotidianos como los besos, pero incidió en la escasa información disponible sobre si la enfermedad también se propaga a través del semen y la secreciones de la vagina o el recto. EFE



Birmania

Gobierno libera a 25.000 reos

Birmania empezó a liberar a más de una cuarta parte de los presos de sus cárceles, anunció la oficina del presidente el viernes, después que crecieran los llamados a aliviar las prisiones superpobladas ante los temores a la propagación del nuevo coronavirus. El país asiático otorga una amnistía anual a miles de presos con motivo de las vacaciones de su Año Nuevo en abril. Se produce en un momento en que gobiernos de todo el mundo se enfrentan a cárceles superpobladas y al miedo a que haya una espiral de brotes tras las rejas. “Para conmemorar el Año Nuevo en Birmania, el presidente perdona a 24.896 prisioneros de varias cárceles”, dijo la oficina del presidente en un comunicado el viernes. AFP