Curiosidades del Mundo

Perú

Una pareja vive aislada en 15 m2

Un matrimonio venezolano vive en aislamiento social por el nuevo coronavirus en Lima en un apartamento de apenas 15 metros cuadrados, un reto que dista mucho del confinamiento que encaran ciudadanos en otras partes del mundo. ”El espacio no es problema porque ya tenemos dos años viviendo en este espacio y ya estamos acostumbrados, podría decirse. El problema ha sido el no poder salir a pasear, el no poder ir al gimnasio”, dijo Cecilia Moreno, comunicadora social de 38 años. ”Tiene (el apartamento) unos 15 metros cuadrados y la cocina y el baño están dispuestos en aproximadamente el mismo espacio”, indicó su esposo Maximiliano Thula, técnico audiovisual de 37 años. AFP



Los Ángeles

Casas rodantes para hacer cuarentena

Parece temporada vacacional en un estacionamiento de casas rodantes frente a una playa en Los Ángeles que está a reventar, pero lejos de ser un lugar de esparcimiento, se trata de un albergue para aislamiento por la Covid-19. Un centenar de caravanas blancas se alinean una al lado de la otra en el Dockweiler RV Park, que tiene una vista privilegiada al mar. El acceso está bloqueado por vigilantes con mascarillas y de las caravanas sale personal de salud con trajes y protección para la cara. El Dockweiler es uno de los cinco refugios habilitados por el condado de Los Ángeles para aislar pacientes, principalmente personas sin techo. También tienen tres hoteles y un centro ambulatorio. AFP



Francia

Cárcel para médico por toser adrede

Un tribunal francés condenó a un médico a tres años de cárcel, uno de ellos en suspenso, por haber tosido “de forma exagerada” sobre unos gendarmes diciendo que tenía Covid-19. El hombre, de 66 años, ingresó en la cárcel tras la vista del juicio, indicó la Fiscalía de Lille, en el norte de Francia. El sábado por la noche, los gendarmes lo detuvieron en su domicilio por violencia de género. “Según dijo su esposa”, este hombre “está de baja por sospechas” de (padecer) Covid-19. Durante su traslado, el hombre, equipado con una mascarilla y guantes por los gendarmes (...) consiguió sacarse la mascarilla y toser en el vehículo donde se encontraban los militares, declarando que tenía el covid-19 y que iban a contagiarse. AFP