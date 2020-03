Curiosidades del Mundo

Prevención

¿El confinamiento puede salvar vidas?

“Mañana, no sólo nos admirarán, sino que seremos un ejemplo positivo” para el mundo, reconoció el primer ministro Giuseppe Conte, convencido de que el estricto confinamiento es la medida clave para frenar el contagio de coronavirus en Italia. El país más afectado de Europa y el segundo en el mundo, con más de 1.000 muertos y unos 15.000 casos de contagio, tomó medidas drásticas con el cierre total del comercio, salvo bienes de primera necesidad. Las autoridades cuentan con el sentido de responsabilidad de los 60 millones de italianos. “Los virus desencadenan epidemias, pero son las personas las que pueden contenerlos”, explicó la viróloga Elisabetta Groppelli, de la Universidad St. George de Londres. AFP



Ciencia

Hallan vínculo entre depresión y proteína

Un nuevo tratamiento para la depresión clínica en mujeres podría surgir a raíz de la observación de inesperados cambios en el comportamiento de un grupo de ratones durante un estudio liderado por científicos uruguayos. Una investigación liderada por científicos del Instituto Pasteur (IP) de Montevideo y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay derivó en el hallazgo de un vínculo, hasta ahora desconocido, entre una proteína de las células gliales del cerebro y la depresión en mujeres. Responsables del estudio aseguran que, si bien hay estudios que sugieren que la activación del sistema inmune estaría ligada al desarrollo de la depresión, este trabajo arroja nuevos datos. EFE



Investigación

Gorilas podrían ser muy territoriales

Los gorilas son seres territoriales y pueden evitar las zonas de los otros para no tener conflictos, según un estudio de Scientific Reports divultado ayer, que cuestiona la creencia tradicional de que estos animales no tienen territorios que defienden. Expertos de universidades de España y Reino Unido analizaron el comportamiento de 8 grupos de gorilas (113 individuos) de las tierras bajas occidentales en la República del Congo. Normalmente se asume que los gorilas no son territoriales, teniendo en cuenta la cantidad de áreas en las que viven y por las que se mueven, que se solapan con las de otros grupos, y el número muy limitado de agresiones que se producen a diferencia de otros primates como los chimpancés. EFE