Curiosidades del Mundo

Brasil

Cerdos, aliados de energías renovables

Los cerdos se han convertido en el último aliado de las energías renovables en Brasil, donde cada vez son más los porcicultores que producen biogás gracias a los excrementos de los lechones. En la localidad de São Miguel do Iguaçu, estado de Paraná (sur), los cerdos siempre fueron una fuente de renta para la familia Colombari, pero han adquirido un nuevo valor gracias a este gas producido por la descomposición de materia orgánica. El biogás representa actualmente en Brasil el 0,1% de la matriz energética del país, aunque la expectativa es que pueda alcanzar entre el 2 y el 3% en los próximos años, un mercado en ascensión, según apuntó a Efe el director-presidente de CIBiogás, Rafael González.



Islas Salomón

Náufragos sobreviven 32 días en el Pacífico

Dos hombres, una mujer y una niña sobrevivieron tras haber permanecido a la deriva durante 32 días en el sur del océano Pacífico, informó un diario de las islas Salomón. Los supervivientes explicaron que ocho personas con las que habían embarcado, entre ellas un bebé, perecieron. El grupo había embarcado el 22 de diciembre en la provincia de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea, para celebrar la Navidad en las islas Carteret, a unos 100 kilómetros. Pero su barco volcó y una parte del grupo se ahogó, explicó Dominic Stally, uno de los supervivientes. Los otros lograron enderezar la embarcación, pero algunos murieron en los días posteriores, debido a la interminable deriva y a las corrientes. AFP



China - Coronavirus

Suspenden su festejo y quiere inmolarse

Furioso por ser forzado a cancelar su cumpleaños por causa de la epidemia del nuevo coronavirus, un chino amenazó con prenderse fuego con un cinturón de petardos. Por temor al contagio, las reuniones están prohibidas en China y la mayoría prefiere quedarse en casa. Este no es el caso de un residente de Chongqing, que tenía previsto organizar un banquete para su cumpleaños hasta que las autoridades le dijeron que no podía tener lugar. Furioso, el hombre, de 59 años, se presentó ante su comité de barrio, se cubrió la cintura de petardos y se roció con gasolina antes de blandir un encendedor amenazando al comité de barrio para que autorizara el banquete. La fiscalía lo acusó de desorden público. AFP