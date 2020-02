Curiosidades del Mundo

Rusia

Descubren 130 gatos en un departamento

Una mujer cuidó durante años de unos 130 gatos en un piso compartido en la capital rusa hasta que fue denunciada por sus vecinos, según informaron este martes medios locales. La mujer organizó el refugio improvisado en el apartamento, donde era propietaria de una de las habitaciones, mientras las otras dos pertenecían a dos personas distintas. Fueron precisamente los otros dueños de la casa los que hicieron saltar las alarmas por la cantidad de gatos que vivían bajo el mismo techo tras visitar el inmueble después de un largo periodo de ausencia. Seguidamente, unos activistas expresaron el deseo de intervenir para trasladar a parte de los felinos y mejorar las condiciones de vida de los restantes. EFE



Reino Unido

Hacen arte con chicle tirado al suelo

Estirado en el suelo sobre un puente que cruza el río Támesis, Ben Wilson termina su última obra de arte: Una pintura en miniatura realizada sobre un chicle pegado a la estructura de acero. Desde hace 15 años, este inglés de 57 años recorre Londres esculpiendo y pintando los pedazos de goma de mascar tirados por los peatones. Más que un insólito pasatiempo, se trata de “arte” urbano, explica, mientras retoca una obra pegada a uno de los peldaños que van desde la catedral de Saint Paul hasta el Millenium Bridge. “Es triste ver el impacto que los seres humanos pueden tener en el medio ambiente y la cantidad de desechos que producimos. Me parece bien poder crear algo” a partir de eso, dice Wilson. AFP



Francia

Mujer con síndrome de down, candidata

Desde hace años Eléonore Laloux milita a favor de la autonomía de las personas con discapacidad. Así que cuando le propusieron integrar una lista para las próximas elecciones municipales esta francesa con síndrome de Down no dudó. “Es un proyecto que significa mucho para mi”, explica esta mujer de 34 años que vive en Arras, en el norte de Francia. Entre los temas que quiere impulsar si es elegida concejal de esta ciudad de 40.000 habitantes cita el civismo y la limpieza. Ella es portavoz del colectivo los amigos de Eléonore, que combate la estigmatización de las personas con trisomía 21 y miembro de la asociación Down Up que milita a favor de las personas con una deficiencia intelectual. AFP