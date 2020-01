Curiosidades del Mundo

El Salvador

Mayoría simpatiza con el autoritarismo

Una mayoría de los salvadoreños muestra simpatía con prácticas autoritarias en temas de seguridad y control de crisis, de acuerdo con una encuesta presentada este miércoles y que evalúa la situación de la democracia en el país centroamericano tras 28 años del fin de la Guerra Civil (1980-1992). Según el estudio “Los salvadoreños evalúan los Acuerdos de Paz”..., realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el 48,4% de la población se mostró “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que “en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático”. El 43,8% se mostró en contra de esta situación, el 3,6% estuvo indeciso y el 4,1% no opinó. EFE



Norteamérica

Primeros habitantes eran muy diversos

Los primeros seres humanos que se establecieron en América del Norte eran mucho más diversos biológicamente de lo que se pensaba, según un nuevo análisis de cuatro cráneos antiguos encontrados entre 2008 y 2015 en varias cuevas sumergidas en el estado de Quintana Roo, México. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Plos One en el que, según sus responsables, esta diversidad se habría reducido cuando algunas poblaciones se dispersaron por América del Sur. Este hallazgo sobre una mayor diversidad desmiente lo hasta ahora aceptado y basado, fundamentalmente, en esqueletos analizados de América del Sur: Que los primeros pobladores de las dos Américas eran muy similares. EFE



Ciencia

Un telescopio para campos magnéticos

Cuando el Caribe se vio azotado por el huracán Irma en 2017, la destrucción no fue el único escollo a solucionar, pues sus comunicaciones se vieron inutilizadas durante 8 horas debido las erupciones magnéticas del Sol, un fenómeno que la National Science Foundation quiere estudiar con su nuevo telescopio solar, el Daniel K. Inouye. Los campos magnéticos solares pueden afectar las comunicaciones, inutilizar redes y provocar apagones. Actualmente, apenas se pueden predecir estos episodios, pero la calidad y detalle de captura de los 4 metros de equipo óptico del nuevo aparato de dan esperanza a que el estudio de los campos magnéticos avance a pasos agigantados a partir de ahora. EFE