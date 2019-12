Curiosidades del Mundo

Ecuador

Hallan primer fósil de dinosaurio enano

Científicos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) de Ecuador, apoyados por un paleontólogo argentino, anunciaron ayer el hallazgo de varias piezas fosilizadas de un dinosaurio enano que habitó ese territorio en el periodo cretácico, hace unos 85 millones de años.“Este es el primer registro de dinosaurios en Ecuador“, aseguró el científico ecuatoriano Galo Guamán, que es parte del equipo de investigación de la UTPL involucrado con este estudio.Se trata de una especie de saurópodo identificado como “Yamanusaurus lojaensis”, de unos seis metros de largo y dos de alto, algo más grande que un elefante y que, aparentemente, poseía una coraza protectora. EFE



Japón

Científicos lanzaron vacuna contra el ébola

Científicos japoneses anunciaron ayer el lanzamiento de un ensayo clínico para probar la eficacia de una nueva vacuna contra el mortal virus del Ébola, que asola actualmente el este de la República Democrática del Congo.Desarrollada por investigadores del instituto de ciencias médicas de la Universidad de Tokio, esta vacuna se probó hasta ahora en monos y no en humanos. Se basa en una forma inactiva del virus. “Creemos que hay esperanzas de obtener una nueva vacuna segura y que puede ser producida de modo eficaz“, declaró Yoshihiro Kawaoka, un experto en enfermedades infecciosas que contribuyó a desarrollar la vacuna. El estudio comenzará este mes con 30 voluntarios masculinos. AFP



Vaticano

Entierran a un niño junto al Pontífice

Tomás, un niño argentino que murió con once años debido a un cáncer, descansa como deseó junto a Francisco, ya que sus cenizas están en el cementerio alemán del Vaticano a pocos metros de la residencia del Pontífice.La historia apareció ayer en el diario La Stampa que confirmó directamente del papa Francisco, quien describe la vida de “Tomasito como una fuente de amor y calor”.Las cenizas del niño están en ese cementerio desde 2015, luego de que el mismo Francisco pidió los permisos necesarios para su traslado desde Buenos Aires al camposanto vaticano. Según La Stampa, el niño era sobrino de la secretaria del vicario general del arzobispado de Buenos Aires, Monseñor Joaquín Mariano Sucunza. EFE