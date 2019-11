Curiosidades del Mundo

EEUU

Hospital trasplantó hígado por un error

Un hospital de Nueva Jersey (EEUU) admitió que cometió un error al realizar un trasplante de hígado a la persona equivocada, pero con el mismo nombre y edad que la paciente que debía recibir el órgano ese día.Afortunadamente, la paciente sometida al trasplante también necesitaba un hígado, pero no estaba en los primeros lugares en la lista de espera de la Red Unida para el Reparto de Órganos, según señalaron medios locales.La cirugía fue el pasado 18 de noviembre en el Virtua Our Lady of Lourdes, el único en el sur de Nueva Jersey que realiza trasplantes, pero no fue hasta ayer que se conoció el suceso tras su difusión. El hospital reconoció el error “de esta magnitud” que se cometió. EFE



Francia

La guía Michelin va a juicio por un suflé

La guía Michelin, la biblia gastronómica francesa, le quitó una de sus tres estrellas. Pero el chef francés Marc Veyrat no se quedó de brazos cruzados y llevó el asunto a la justicia para que la institución explique su decisión. A través de su abogado, el chef pidió ayer medidas cautelares para obtener pruebas sobre los métodos de evaluación y de formación de los inspectores de la guía roja. Su restaurante, La Maison des Bois, en la Manigod, en los Alpes franceses, perdió una de sus tres estrellas en enero pasado, apenas un año después de obtenerla. Veynart afirma que un inspector de Michelin pensó por error que usó en uno de sus suflés queso cheddar (británico) en vez de las variedades francesas Reblochon, Beaufort y Tomme. AFP



Rusia

Los osos polares del Ártico comen plástico

Los desechos plásticos componen una cuarta parte de la dieta de los osos polares que se acercan a los asentamientos humanos debido a los cambios del clima, denunció ayer el científico ruso Iván Mizin.“Cuando los osos polares visitan los basureros cerca de las viviendas humanas, hasta el 25% del contenido de su estómago son desechos plásticos, como bolsas, envoltorios y otros”, dijo Mizin. El experto advirtió que la ingesta del plástico puede llevar a la muerte de los animales.

“En cualquier momento, cuando se supere un cierto umbral (de plástico en el cuerpo), los animales comenzarán a morir“, explicó. Agregó, asimismo, que las aves y los mamíferos marinos que habitan en el Ártico también comen plástico. EFE