Curiosidades del Mundo

India

Ya no se defeca en espacios abiertos

El Gobierno indio aprovechó ayer las celebraciones del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma (gran alma) Gandhi para declarar al país libre de defecaciones al aire libre, tras 5 años de una intensa campaña estatal en la que se construyeron más de 100 millones de baños. El primer ministro indio, Narendra Modi, realizó la declaración cerca del emblemático Ashram Sabarmati, donde residió el pacifista durante varios años, como parte de las celebraciones de la efeméride. Modi aseguró que las aldeas ya están libres de defecación en espacios abiertos gracias a la gente de las zonas rurales que utilizaron la propia inspiración, voluntad y cooperación para alcanzar el objetivo de la misión India limpia, nombre de la campaña gubernamental. EFE



EEUU

Se habilita el primer café de cannabis

El olor inconfundible del cannabis recibe a los clientes del Lowell Farms en Los Ángeles: no podía ser de otra forma, se trata del primer café dedicado a la yerba en EEUU y que espera rivalizar con los famosos establecimientos de este tipo en Ámsterdam. El establecimiento, ubicado en West Hollywood, tiene capacidad para 240 personas y está abierto para mayores de 21 años, la edad mínima para beber y consumir marihuana en California. En un menú aparecen listados todo tipo de productos, desde porros hasta comestibles y bebidas. Los porros arrancan en 18 dólares, pero también hay concentrados altamente potentes, como los dabs, distinguibles por su textura similar al vidrio partido, y comestibles, así como accesorios como pipas de agua. AFP



España

Multan a súper por video de una política

La agencia española de protección de datos impuso una multa de 150.000 euros a la cadena de supermercados Eroski, por la difusión de imágenes de videovigilancia de una política devolviendo cosméticos hurtados, incidente cuya revelación precipitó su dimisión. La presidenta conservadora de Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, renunció a su cargo en abril de 2018 arrastrada por una polémica que tenía que ver con otro tema: la obtención fraudulenta de un máster universitario. Sin embargo, el tiro de gracia le vino con la difusión de estas imágenes por parte de un medio digital de derechas, OK Diario. En ningún momento se reveló la identidad de la fuente que filtró las imágenes. AFP