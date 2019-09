Curiosidades del Mundo

Japón

Ubican sitio de niños llorones en aviones

¿Harto de encontrarse junto a un niño gritando en un vuelo de larga distancia? En algunas aerolíneas japonesas un mapa de asientos le avisará dónde irán sentados los bebés llorones. La propuesta, que forma parte del servicio de viaje “Smile Support” de Japan Airlines (JAL) para las personas que viajan con bebés no es nueva, pero causó furor en internet después de que un usuario de Twitter la elogiase. “Gracias, @Jal_official_jp por las advertencias sobre dónde los bebés planean gritar y gritar durante un viaje de 13 horas. Esto realmente debería ser obligatorio en todos los ámbitos”, tuiteó Rahat Ahmed. La iniciativa causó furor en internet entre partidarios y detractores. Otros indicaron que los bebés no son los únicos viajeros problemáticos. AFP



Alemania

Servidores estaban en búnker de OTAN

La Policía alemana anunció ayer el desmantelamiento de una plataforma del darknet (red oscura), alojada en servidores ocultados en un antiguo búnker de la OTAN, donde se traficaba con imágenes de pornografía infantil, drogas y datos robados. Siete sospechosos fueron detenidos durante una serie de operaciones y registros el jueves, según la policía. Los sospechosos habrían administrado sitios ilícitos alojados en servidores ubicados en un antiguo búnker de la OTAN, en Traben Trarbach (Renania Palatinado). En esos sitios, accesibles en el darknet, se vendían imágenes de pornografía infantil, drogas, documentos robados o falsificados. También se informó de ataques cibernéticos desde esos servidores. AFP



Francia

Anula a una madre llamar a hijo “Jihad”

La Justicia francesa anuló ayer el nombre “Jihad”, dado hace un año a un bebé en Francia, al considerarlo que tenía un significado peyorativo, informó la fiscalía francesa. “El tribunal no aceptó este nombre ya que considera que puede ser perjudicial para el niño y conllevarle problemas”, precisó la fiscalía de Dijon, que insistió en que la decisión fue adoptada por el interés superior del niño. “El nombre ‘Jihad’, que tiene una acepción peyorativa al estar relacionado con movimientos islamistas (yihadistas), es substituido por el nombre ‘Jahid’, que en árabe tiene la misma acepción de esfuerzo y valentía sin estar relacionado con la idea de guerra”, añadió la misma fuente. La madre dijo que le cambiaría 2 letras para llamarlo Jahid. AFP