Curiosidades del Mundo

Haití

Un senador dispara contra manifestantes

Un senador de Haití abrió fuego el lunes contra unos manifestantes que protestaban en el exterior del Parlamento, en Puerto Príncipe, e hirió levemente a un fotógrafo de la agencia Associated Press (AP), relató el herido a la AFP. El senador Jean-Marie Ralph Fethiere, perteneciente al partido en el poder, explicó que disparó para defenderse de estos manifestantes opositores que irrumpieron en el palacio legislativo para evitar que se celebrara una sesión. “Me defendí. La defensa personal es un derecho sagrado”, dijo Fethiere a medios haitianos, y agregó que no sabía que había herido a un periodista. El fotógrafo, que desea que no se difunda su nombre, resultó herido de levedad en la mandíbula. AFP



EEUU

Enseñaba a fabricar bombas en las redes

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a un militar que publicó en Facebook instrucciones para fabricar bombas y habló en la misma red social sobre un plan para atacar con coche bomba un canal de televisión, anunció el lunes la Justicia estadounidense. Jarrett Smith, soldado del ejército de tierra en la base de Fort Riley, en Kansas, ha sido inculpado por “distribución de información sobre explosivos o armas de destrucción masivas”, precisó el fiscal federal Stephen McAllister en un comunicado. Arrestado el 21 de setiembre, Jarret Smith admitió saber cómo hacer explosivos y reconoció que regularmente compartía sus conocimientos en las redes sociales para “causar el caos”, anunció el FBI. AFP



Bolivia

Invocan a la lluvia y se extingue incendio

Grupos de yatiris o sabios indígenas aimaras de Bolivia hicieron rituales para que llueva en el Parque Nacional Madidi, considerada el área protegida más biodiversa del mundo, y ayudar así a sofocar un incendio, afirmó este lunes el gobernador de la región boliviana de La Paz, Félix Patzi. Patzi dijo a los medios que tiene información de que “prácticamente ya no hay” fuego en el Madidi y resaltó que fueron importantes “las costumbres de la población, fundamentalmente de algunos yatiris”, quienes “han empezado a invocar” la lluvia. “Han traído incluso de un lugar más sagrado el agua para pedir la lluvia y creo que la lluvia empezó a caer y sofocó totalmente el fuego”, aseguró la autoridad. EFE