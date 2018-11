Cuñada de diputado discute que su hangar no requiere de habilitación

“Tiene que comunicar, cumplir un sinnúmero de requisitos, tiene que traer los planos, tiene que traer su proyecto de la calle de rodaje, eso planos tienen que estar adecuados a normas internacionales inclusive, y tiene que emitir un dictamen la Gerencia de Infraestructura para que nosotros le habilitemos”, detalló Melgarejo, en comunicación con Monumental AM.

Sin embargo, lo más grave para la autoridad aeronáutica es que en el hangar funcionaba un taller, que en términos aeronáuticos es denominado OMA, que no solamente requiere de habilitación, sino también de certificación.

Previamente, la propietaria del hangar, que es la cuñada del diputado colorado Freddy D’Ecclesiis, reclamó en la 1080 AM: “Por todos lados veo ‘no tiene habilitación el hangar’; no existe la figura de habilitación de hangar”. Con total seguridad dijo que “no hay un formulario en la Dinac que vas a llenar para habilitar hangares”. “Eso es para estacionar aviones; no hay, a no ser que hoy anoche hayan hecho otra normativa”, afirmó. Incluso dudó del conocimiento que el fiscal Marcelo Pecci tiene “de lo que es la regla de la Dinac”, al exponérsele que el agente antidrogas había reafirmado que el hangar no tenía habilitación de la Dinac.

Por último, negó que tenga que ver con lo investigado: “Yo no tengo nada que ver con los cuatrocientos y algo de kilos que se encontró en otro departamento, que no es mi propiedad”. Y suplicó que no sean desarmadas sus avionetas para ser traídas a la capital.