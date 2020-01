Cuidemos en qué gastamos

Los países deberían ser administrados como las empresas, pagando sus préstamos con su flujo de caja operativo, o sea, con los ingresos genuinos. Pero en sus gobiernos se establecieron la “conveniente” creencia que los países no quiebran. En nuestro caso, la creencia persiste porque no ha sido aún desafiada por el mercado, pero la dura realidad esta cerca. En menos de tres años, lo que se recaude en impuestos será absorbido por los gastos rígidos, pagos de intereses y principal de la deuda, no quedando nada para inversiones y verdadera creación de valor. El espacio fiscal desaparecerá rápidamente, incluso con el resultado de la nueva reforma tributaria.