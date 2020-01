Cuidando los intereses entre copas y campeonato

Se carga la agenda internacional con partidos de Copa Libertadores y Sudamericana y los equipos paraguayos como Guaraní tras haber ganado en la altura de Oruro, buscará su clasificación este miércoles en Villa Elisa cuando mida nuevamente a San José que enfrenta una crisis institucional enorme con deudas que superan los 3.000.000 de dólares. El desgaste en Bolivia fue pesado pero capital los puntos como para ir asegurando la siguiente fase. Gustavo Costas valoró el triunfo tras sopesar inicialmente con la inhabilitación de Rodrigo Fernández Cedrés, una de las figuras capitales en su estructura y que no fue inscripto por un error administrativo, por lo tanto no podrá jugar hasta fase de grupos, en caso que clasifique el Aborigen. La recompensa económica es buena y pasando Guaraní a la etapa siguiente embolsará 500.000 dólares que serán sumados a los 350.000 que percibe en la Fase 1. Por donde se lo mire es muy buen dinero como también deberá prestar mucha atención al rival que viene tratándose de Corinthians, afamado en títulos. Los números sin embargo alientan al conjunto de Dos Bocas que en el 2015 había ganado en partido de ida y vuelta al equipo de São Paulo. Aquella fue una resonante victoria que golpeó muchísimo a la representación brasileña. De todas maneras es un capítulo nuevo y con otros ingredientes. Guaraní, esta tarde, en el plano local recibirá a Cerro Porteño en Dos Bocas en duelo sumamente atrayente por las aspiraciones de los dos equipos.

A la espera

En cuanto al Ciclón que se prepara para el juego de esta noche, conocerá a su adversario de la Libertadores el próximo martes cuando vuelvan a enfrentarse Universitario y Carabobo. En el cotejo de ida la escuadra orientada por Gregorio Pérez obtuvo un empate a uno de visitante y le da gran chance de avanzar. El conjunto de la capital peruana tiene un largo recorrido en la Libertadores con 31 participaciones, aunque estuvo ausente en el 2019. Su mejor performance se registra en 1972 cuando perdió la final con Independiente de Avellaneda. Cerro debutará el 5 de febrero y podría ser en el Monumental de Lima donde se disputó la final única de la Libertadores 2019. En tanto, su técnico Arce va alineando la conformación y en procura de algún refuerzo más. Reflotó a Josué Colmán y al Conejo Benítez en el ataque quienes no eran considerados en la temporada pasada.

El mismo díaCoincidentemente el 5 de febrero podría poner en pantalla a tres equipos paraguayos, dos en la Libertadores y uno en la Sudamericana. Dijimos que si Guaraní pasa tiene viento a favor; enfrentará al Corinthians primero de local. Esa misma fecha debutará Cerro que espera por Universitario o Carabobo y también está asignado para ese día el cotejo entre Sportivo Luqueño y Mineros de Venezuela en tierras petroleras. Tres equipos paraguayos podrían entrar en acción como pocas veces se ha dado en una noche. Vale la pena mencionar que el Ciclón definirá la serie a puertas cerradas puesto que fue sancionado por la Conmebol con esta medida, aparte de 200.000 dólares de multa. En contrapartida, recibió muy buen dinero por parte de la matriz del fútbol sudamericano por ser anfitrión de la final de la Sudamericana. Es decir, en lo económico el golpe no fue tan duro. La largadaEl 11 de febrero debutarán otros dos equipos paraguayos a nivel internacional. Sol de América de local ante el Goiás brasileño y River, con una presencia histórica, lo hará ante Cali de visitante. Así como se dará en la Libertadores, interposición de equipos paraguayos jugando, también ocurrirá en la Sudamericana con los conjuntos mencionados. Al otro día, el 12, Nacional juega en Bahía, y con esto se completa el cupo de presencia en la Sudamericana. No habrá respiro si consideramos que el Apertura ya tendrá su recorrido con reconocimiento de posición en el campeonato local. Mayor tiempoYa metidos en fase de grupos Libertad y Olimpia estarán con mayor rodaje para el arranque de la Libertadores. El Gumarelo aguarda por conocer a su oponente con el que jugará el 3 de marzo en carácter de visitante. En tanto, Olimpia lo hará el 4 frente a Delfín en Manta. Este equipo es el actual campeón del fútbol ecuatoriano rompiendo pronósticos. Una de sus figuras destacadas fue William Riveros, transferido al Barcelona, el más poderoso de este país. No se descarta que tanto Ramón Díaz como Garnero incorporen a su plantilla a un jugador más, en especial el Albinegro que sigue ajustando líneas. Hay un compromiso en Libertad, pisar firme bajo el mando de Díaz en esta Copa que se avecina. Corta distanciaY como todo pasa rápido, también en marzo aparecerán los juegos de las clasificatorias para Qatar. En ese sentido Paraguay enfrentará a Perú en el Defensores teniendo en el mismo combo a Venezuela en Mérida. De las mencionadas selecciones la única que mantiene a su técnico desde las eliminatorias pasadas es la escuadra incaica con Gareca. Paraguay contrató a Berizzo y la Vinotinto está cerrando con Sampaoli, últimamente dirigió al Santos de Brasil. El calendario también asigna estos juegos para la primera fecha: Uruguay – Chile, Argentina – Ecuador, Colombia – Venezuela y Brasil – Bolivia. En la segunda: Bolivia – Argentina, Brasil – Perú, Chile – Colombia, Ecuador – Uruguay y como habíamos mencionado Venezuela recibiendo a Paraguay. Se registró un largo parate después de la fecha FIFA. Los últimos cotejos fueron disputados en noviembre. Habría que ver en qué condiciones están. Por nuestro lado, el rendimiento paraguayo no llenó las expectativas, aunque el 70% de los convocados para los que estuvieron en los microciclos serán nuevamente llamados. Colectivamente preocupa.