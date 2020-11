Cuestionan decisión del Ejecutivo por oponerse al control

Por ejemplo, Raimundo Aranda señaló que se atenta contra la transparencia de los gastos para “mantener siempre ese presupuesto para los amigos y sin que nadie se entere de qué se hace de la plata”. “Es como el famoso Gasto Reservado, que todas las instituciones tienen, hasta las menos pensadas. Hacer política partidaria de ese dinero es la misión y mantener hurreros haraganes”, cuestionó.

Por su parte, Gerónimo Santi calificó la decisión del presidente Mario Abdo Benítez como un “chiste”. “Si aprueba ya no les queda espacio para elegir dedocráticamente dónde y en qué gastar semejante presupuesto. La gracia (para ellos, obviamente) está en que no haya control sobre esos gastos”, escribió en un tuit; mientras que Miriam Acosta respondió que “claro” que el Ejecutivo no permitirá la transparencia porque “esa plata se reparten todos los amigotes”.

A su turno, el empresario gastronómico Juan Galeano Grassi afirmó que el dinero de los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá será gastado en la campaña electoral del año 2021. “El Congreso aprobó una ley para cortar con eso. El presidente Abdo vetó la ley. Ahora el Congreso debe rechazar el veto para que la ley quede firme”, detalló en su cuenta de Twitter

Igualmente, Néstor Núñez recordó que los gastos sociales son inconstitucionales y no figuran en los tratados, pero el mandatario vetó la iniciativa que pretende derivar esos fondos al Presupuesto General de la Nación 2021, “por considerar ‘inconstitucional’ que una ley pretenda modificar” un tratado, cuando esos gastos ni siquiera se establecen en un tratado.