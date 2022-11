Cuestionados colorados evidencian nexo con Fretes y votan el blanqueo

Los diputados impulsores del juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, sabían que no contaban con los votos para su aprobación, por lo que decidieron finiquitar su tratamiento para al menos dar visibilidad al caso, que de por sí ya desató un escándalo, y demostrar que las bancadas coloradas y sus aliados liberales están atados por sus vínculos con el poderoso ministro.

La defensa, como siempre, fue encarada por Honor Colorado, mientras que Fuerza Republicana se mantuvo en silencio y a la hora de la votación la mayoría desapareció y los que quedaron votaron en contra del juicio político. Los liberales que se ausentaron y se abstuvieron, entre llanistas y dionisistas favorecieron el rechazo (ver infografía). El resultado fue de 33 a favor, 27 en contra, 2 abstenciones y 18 ausencias. Un solo colorado, el oficialista Carlos Núñez Salinas, votó a favor del juicio político.

La liberal Celeste Amarilla fue quien expuso las acusaciones leyendo el libelo acusatorio, basado en el contrato de servicio firmado entre Amílcar Fretes, hijo del ministro, y Sharif Kassem Hijazi, familiar de Kassem Mohamad, quien el pasado 8 de julio fue extraditado a los Estados Unidos. Este contrato vendía un resultado, expresó Celeste Amarilla, que era evitar o retrasar la extradición mediante influencia de Antonio Fretes. “Por eso Amílcar recibe dinero adelantado”, sostuvo.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián Villarejo indicó que era necesario que Fretes responda ante el Senado las acusaciones. Señaló que existe un “enorme imperio económico” del clan Fretes que la Fiscalía y Seprelad no ven. “Cómo pueden tener este nivel económico si solo pueden vivir de su sueldo”, cuestionó.

El liberal Édgar Acosta destacó los nexos que existen entre Fretes y los senadores y diputados que son el motivo por el que el ministro se volvió intocable. “Jueces, fiscales y ministros son amigos del poder, cuando ustedes ya no estén en el poder, ya no van a ser sus amigos. Hay que dar un mensaje claro a los ministros del Poder Judicial, de que no tienen que responder a nadie, sino hacer justicia. Fretes ha establecido lealtades en todo este tiempo y esas lealtades van a medir hoy. Deber favores significa que algo indebido se obtuvo. Los favores en el mundo de la mafia siempre dejan una prueba. Si recibieron coima, les digo a los políticos que los mafiosos dejan pruebas. Espero que tengan miedo a la noche, cuando escuchan un ruido, de que sea la Fiscalía allanando la casa, al menos eso espera uno, que los corruptos tengan miedo”, advirtió Acosta.

El cartista Derlis Maidana apuntó que Antonio Fretes votó a favor de la extradición, por lo que las acusaciones no tenían fuerza, según su criterio.

Basilio Núñez, en tanto, acusó a la oposición de buscar un fiscal y un ministro a medida y que con el pedido de juicio político pretendían desviar la atención de otros temas.

Celeste indicó que Fretes perdió la honorabilidad y la confianza, por lo que no podía seguir en el cargo.

“La mayoría de los jueces compran autos robados. Cómo confiar en ellos. En cuanto a Fretes, su otro hijo es usurero, y posiblemente lava dinero de su padre en una financiera”, afirmó.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González hizo notar que la familia Fretes domina la Justicia, y responsabilizó al clan de introducir al crimen organizado en el sistema.

“En el Poder Judicial te enfrentás con el clan Fretes y no tenés ni mínima chance de ganar un juicio, por más que tengas todas las pruebas a tu favor. Detrás de ese contrato está infiltrado el crimen organizado”, afirmó.

