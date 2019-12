Cucho podría pasar Navidad libre ante posible extinción de su causa

Existe una posibilidad concreta de que Reinaldo Cucho Cabaña y otras personas vinculadas al caso Berilo, entre ellos el diputado Ulises Quintana, puedan ser sobreseídos y salir en libertad por presuntas irregularidades en el proceso.

“Eventualmente, todos podrían llegar a ser sobreseídos en una decisión judicial que correspondería en este caso”, explicó el juez Pedro Mayor Martínez, que integró el Tribunal de Apelación que revocó el fallo de la jueza Alicia Pedrozo, que le había concedido una ampliación del plazo al Ministerio Público para presentar las pruebas tras la acusación, que se dio el pasado 13 de setiembre. La Cámara integrada por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos consideró que la jueza Pedrozo cayó en un error al otorgar ese tiempo a los investigadores. El fiscal Ysaac Ferreira, uno de los que integra el equipo investigador, en representación del Ministerio Público fue el que pidió la extensión del plazo para remitir las pruebas que sustenten su acusación. Este hecho fue utilizado por la defensa de Cabaña, afirmando que los plazos son perentorios e improrrogables y que una magistrada no puede extenderlos para suplir una presunta negligencia de los fiscales que atienden el caso. La Cámara dio la razón a la defensa e invocó el artículo 139 del Código Procesal Penal, que afirma que “cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada por el juez, y tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponda, el juez intimará al fiscal general del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de diez días”. El artículo afirma que al haber transcurrido este plazo y no se presenta una solicitud por parte del Ministerio Público, el juez declarará extinguida la acción penal. El juez Pedro Mayor Martínez indicó que la Cámara que integró, lo que hizo fue enmendar esta presunta irregularidad. “Lo que hemos hecho como Cámara es corregir esta situación y que se active el artículo 139 para que se verifique todo lo que hizo Fiscalía”, indicando que la acusación se presentó en tiempo pero no en forma. De acuerdo a lo confirmado por fuentes judiciales, una vez que la jueza Pedrozo sea notificada de la decisión de la Cámara, debe remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, que deberá reunir al equipo investigador para tomar una decisión. Libertad El abogado Pedro Wilson Marinoni incluso afirmó que la investigación es nula, al no haberse presentado las pruebas en la acusación e incluso aseveró que su cliente, Reinaldo Cabaña, debe dejar su lugar de reclusión en la cárcel de Tacumbú. “Voy a plantear la reducción de medidas para que él pueda salir de la cárcel y estar con prisión domiciliaria, bajo una fianza real de G. 5.000 millones y una fianza personal con similar monto”, indicó el profesional. Más de 40 allanamientos, la incautación de 23 lujosos vehículos, el hallazgo de 21 kilos de cocaína, ocho detenidos y 15 imputados forman parte de los resultados del operativo que la Secretaría Nacional Antidrogas llamó Berilo, que se dio en el Este del país, y sirvió supuestamente para desbaratar una estructura vinculada al presunto líder narco Reinaldo Cabaña, alias Cucho. Por este hecho, también fue detenido, imputado y puesto en prisión el diputado abdista Ulises Quintana, quien igualmente podría ser beneficiado. De acuerdo con el Ministerio Público, el rol principal del legislador en la organización que lideraba Cabaña fue impedir que las autoridades intervengan en actividades ilícitas. Se lo vinculó en unas escuchas telefónicas, donde supuestamente hablaba con policías para liberar a uno de los secretarios del presunto narcotraficante que transportaba 190.000 dólares.



Irregularidad. Según juez, la Fiscalía no presentó a tiempo todo el caudal probatorio.



Plazo. El Ministerio Público, una vez notificado, tendrá 10 días para presentar las pruebas.



“Vamos a accionar por esta decisión”

La fiscala Lorena Ledesma, una de las que investiga el caso Berilo, explicó que una vez que sea notificada de la decisión de la Cámara de Apelaciones, presentará una acción en contra. “No me notificaron, pero vamos a accionar con respecto a esta decisión una vez que me notifiquen”, explicó la fiscala.

Ledesma se mostró sorprendida por la decisión de revocar la decisión de la jueza Pedrozo.

“Para que se anule una resolución se tiene que generar un agravio y eso no existió. La defensa siempre supo dónde estaban las pruebas, controlaron las pruebas en la producción”, agregó.

La agente del Ministerio Público señaló además que por la complejidad del caso, no fue posible presentar hasta el momento las pruebas.

Insistió en que los plazos que mencionan los magistrados, podrían darse en casos donde se tiene un imputado, no en el de Berilo, en el que se hicieron más de 40 allanamientos y hay más de 20 acusados.



Los lujosos bienes incautados

Una lujosa mansión ubicada en el Área 1 de Ciudad del Este, una casa quinta, que es una réplica de la hacienda Nápoles del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, ubicada en la localidad de O’Leary, 22 vehículos y una motocicleta, todos son de alta gama, moteles ubicados en la localidad de Presidente Franco, son algunos de los bienes incautados durante la operación Berilo y que pertenecerían a Reinaldo Cabaña.

Actualmente, los bienes incautados son administrados por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). En más de una oportunidad, los abogados de Cucho denunciaron supuesta rapiña de sus pertenencias.



OPERACIÓN BERILO, CAMINO AL OPAREI