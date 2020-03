Cucho Cabaña no fue ante el forense

Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, no pudo ser inspeccionado por el médico forense debido a que, pese a ser llamado en el penal de Tacumbú, no se presentó.

Esto es lo que dice el informe que fue elevado ayer a la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, quien tiene a su cargo el expediente.

La semana pasada, el mismo Cucho, quien también es abogado, presentó un escrito ante el entonces juez de guardia Yoan Paul López, donde solicitó la constitución de un médico forense.

Es más, en su pedido, el procesado requirió que se realizara la prueba del Covid-19, teniendo en cuenta la pandemia que se tiene en estos momentos.

Sin embargo, en su escrito, el mismo no señaló si tenía o no síntomas del coronavirus, o si se había realizado una inspección en la sanidad del penal de Tacumbú.

Ante esta situación, el magistrado dispuso que el mismo fuera inspeccionado por el médico forense, donde el mismo determinara si es que era o no necesario realizar la prueba del Covid-19.

Además, el magistrado también dispuso que el médico vea el expediente médico de Cucho Cabaña, en caso de que haya sido atendido en la sanidad del centro penitenciario. Para dicho trámite el forense se constituyó el viernes en el penal de Tacumbú, donde solicitó que Reinaldo Javier Cabaña se presentara para la inspección médica dispuesta por el juez.

No obstante, según el médico, pese a los llamados, el procesado no se presentó, por lo que informó al juzgado que no pudo cumplir con lo requerido.

Cabaña es el principal procesado en el caso de la supuesta red de narcotráfico. Entre los procesados está el diputado Ulises Quintana. En la causa, está pendiente de ser realizada la audiencia preliminar.