Cucho Cabaña apeló rechazo de revisión

Como hecho nuevo, el recurrente señala que la Sala Constitucional en su resolución del 22 de marzo pasado rechazó la acción de la Fiscalía, con lo que quedó sin efecto la acusación planteada en la causa.

Además, sostuvo que no existe peligro de fuga, ya que su defendido cuenta con arraigo en el país, es casado, con hijos, durante el proceso siempre compareció, y sobre lo relativo a la pena, no se puede estimar al no haber acusación fiscal.

La defensa requiere el arresto domiciliario, donde ofrece una caución de más de 10.500 millones de guaraníes.

Al final, solicita revocar el fallo y que se le apliquen las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, específicamente el arresto domiciliario.

Del recurso se le corrió traslado al Ministerio Público, para luego remitir al Tribunal de Apelación, para estudiar el pedido.

En plena Semana Santa, la magistrada Alicia Pedrozo había rechazado el pedido de revisión de medidas a favor del encausado, por lo que sigue en prisión.