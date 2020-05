Cuarentena: No descartan adelantar fases

Distanciamiento. La recomendación de mantener una distancia de un metro no se cumple.

La primera fase de la cuarentena inteligente se desarrolló en medio de cumplimientos e incumplimientos de medidas de higiene. No se respeta el distanciamiento físico y se sigue compartiendo el tereré, dijo el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

“Vamos a rendir un examen del Covid-19, y es el que va tener la última palabra si nos ha ido bien o mal”. La segunda semana de la cuarentena inicia el lunes. “Tenemos una enorme responsabilidad, estamos en el segundo tiempo de una lucha difícil, este es todavía más importante que el primero”. Solicitó no relajar las medidas sanitarias y resaltó que aún es temprano una evaluación.

Con relación a la reactivación de la economía, el presidente Mario Abdo dijo que si hay buenos resultados se puede acelerar algunas actividades en la segunda fase. “Tenemos buenos números relativos dentro de la crisis. El 40 por ciento de la economía no paró diríamos; eso es un ejemplo positivo porque tuvimos programas exitosos”, dijo sobre los programas Pytyvõ y Ñangareko, Adultos Mayores y Tekoporã que benefició a 2.500.000 personas.

Insistió que el proceso de reactivación económica va depender del respeto a las medidas. “No es el gobierno el que va suspender las actividades sino es el virus. Si no podemos contener el virus no va ser culpa del Gobierno sino que no tomamos las medidas y es una responsabilidad de todos”.







Restaurantes deberán aguardar reapertura

Los bares, locales de comida y restaurantes deberán esperar para la reapertura, dijo el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El sector figura en la Fase 4, en el mes de setiembre, por ello pidieron adelantar la atención al público ya en la Fase 2. “La idea es recorrer ese camino de manera gradual y seguro para no perder el control de la pandemia”. En ese sentido, el ministro de Salud descartó adelantar la fase para el sector. “Todos los sectores tienen derecho, pero no todos los sectores tienen el mismo nivel de riesgo”.