Cuando los abuelos no van a Florianópolis

“Qué alegría verte, pasá por acá, con cuidado nomás… entremos donde está el aire que hace calor en el patio ahora” … “Y cómo andás, cómo están los chicos” … “Para mí que subiste un poco de peso, ja, ja, la buena vida” … “Pero qué gusto que me visites, amiga querida, a mí me cuesta y no tengo muchas ganas de salir” “¿Qué tomamos? Ni se te ocurra un mate con este calor” … Palabras más, palabras menos fueron las que iniciaron el encuentro que hoy se ha vuelto escaso por problemas de movilidad, pero que, en otro tiempo, era más habitual. Las amigas pasan los 70 años y son vecinas desde hace por lo menos 50. Y dan cátedra de hospitalidad y amistad sincera en toda la conversación, en los gestos, en las preguntas, en las respuestas, en los intercambios de anécdotas. Suelen llamarse por teléfono y aprendieron a grabarse audios en el “wasat” porque para ellas la voz es más importante y cercana que la escritura. No es raro que una rece por la otra, comparten sus pesares y también la risa, esa risa que a veces es tontería para hacer pasar un mal trago de la vida, y otras es picardía y complicidad. Pero, últimamente, aparece más a menudo esa cierta nostalgia, ese silencio, ese querer un poco más de lo que las circunstancias permiten.