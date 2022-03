Cuando el timbre de Dios no funciona

Hoy meditamos el Evangelio, según San Mateo 7: 7-12.

Quizás muchos de nosotros compartimos esa experiencia común: La de estar rezando o haber rezado por una persona, por una intención o por una causa santa y buena, pero que no sale como nosotros queríamos. O que simplemente no sale: Ese familiar que sigue estando lejos de Dios, ese examen médico que nos da un resultado desalentador, esa legislación que no responde a la dignidad humana.